Câmara de Taboão da Serra realiza audiências públicas do PPA 2026–2029 e da LOA 2026 nesta terça-feira (18)

Direto da Redação, com informações da CMTS

A Câmara Municipal de Taboão da Serra realiza nesta terça-feira, 18 de novembro, duas importantes audiências públicas voltadas ao planejamento financeiro do município. As audiências, conduzidas pela Comissão de Finanças e Orçamento, serão realizadas no plenário da Casa e terão transmissão ao vivo pelo canal oficial no YouTube.

A primeira audiência acontece às 18h e tratará do Projeto de Lei nº 134/2025, que institui o Plano Plurianual (PPA) 2026–2029. O documento estabelece metas, ações e prioridades da administração municipal para os próximos quatro anos.

Segundo o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Celso Gallo, o PPA é fundamental para orientar investimentos e políticas públicas de médio prazo. “Estamos garantindo transparência e participação popular na construção das metas e prioridades da administração para os próximos anos”, afirmou.

Em seguida, às 19h, será discutido o Projeto de Lei nº 152/2025, referente à Lei Orçamentária Anual (LOA) 2026, que define quanto o município espera arrecadar e como os recursos serão distribuídos entre áreas como saúde, educação, segurança, assistência social, obras e cultura.

Para Gallo, a LOA “mostra de forma clara como o dinheiro público será aplicado ao longo do ano” e reforça a importância da presença da população no debate: “Quando a comunidade acompanha e participa, o planejamento financeiro ganha mais responsabilidade e representatividade”, diz.

Ambas as audiências cumprem as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e antecedem a votação dos projetos pelos vereadores. A Comissão de Finanças e Orçamento é composta pelos vereadores Celso Gallo (presidente), Dídio Conceição (vice-presidente) e Bressan (membro).

As reuniões são abertas à população, servidores municipais, imprensa e autoridades.

SERVIÇO

Audiências Públicas – PPA 2026–2029 e LOA 2026

Data: Terça-feira, 18 de novembro

Horários:

18h – PPA 2026–2029

19h – LOA 2026

Local: Plenário da Câmara Municipal de Taboão da Serra

Endereço: Estrada São Francisco, 2013 – Jardim Helena

Transmissão ao vivo: YouTube da Câmara