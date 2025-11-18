Hospital Veterinário Bob divulga novo número para atendimento via Whatsapp

Da PMTS

A Prefeitura de Taboão da Serra informa que o Hospital Veterinário Municipal Bob tem um número próprio para contato. O número (11) 94984-1795 servirá exclusivamente como WhatsApp da clínica.

É importante reforçar que o atendimento acontece exclusivamente presencialmente, e esta ferramenta tem a finalidade de passar informações e sanar dúvidas sobre o serviço de maneira rápida.

Localizado na Rua Victor Campisi, 255, no Parque Industrial das Oliveiras, os atendimentos na clínica acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com distribuição de senhas a partir das 7h30. O serviço atende cães e gatos gratuitamente e oferece diversas especialidades para os animais do município.

Para assegurar o atendimento, tutores devem comparecer à unidade com o seu pet, apresentando os seguintes documentos: RG, CPF, CadÚnico e comprovante de endereço no município de Taboão da Serra em nome do tutor que acompanha o animal no dia do atendimento. É necessário também que o acompanhante do animal seja maior de idade.

Serviço

Hospital Veterinário Municipal Bob

Whatsapp: (11) 94984-1795

Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Rua Victor Campisi, 255, Parque Industrial das Oliveiras