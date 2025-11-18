Deputado Dr. Eduardo Nóbrega reforça parceria com a primeira-dama Cristiane Freitas para ampliar o programa Caminho da Capacitação

Da assessoria do deputado

O deputado estadual Dr. Eduardo Nóbrega se reuniu nesta segunda-feira (17), no Palácio dos Bandeirantes, com a primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, para discutir a ampliação do programa Caminho da Capacitação e alinhar a destinação de emendas parlamentares que permitirão levar cursos gratuitos a ainda mais cidades.

Eduardo destacou que a iniciativa é uma ferramenta decisiva para fortalecer a geração de renda em todo o Estado, especialmente na região do CONISUD, onde o parlamentar tem atuado fortemente na articulação de políticas públicas.

“O Caminho da Capacitação transforma vidas. É qualificação gratuita, prática e voltada para o mercado. Tenho orgulho de somar forças com o Governo do Estado e com a primeira-dama Cristiane Freitas para levar essa oportunidade a mais famílias”, afirmou o deputado.

Cristiane Freitas ressaltou a importância do apoio parlamentar para ampliar a presença do programa no território paulista. Segundo ela, o alinhamento com a Assembleia Legislativa permite que o Fundo Social chegue a regiões que mais precisam de inclusão produtiva.

Criado pelo Fundo Social de São Paulo, o Caminho da Capacitação disponibiliza cursos gratuitos em áreas como gastronomia, beleza, moda e tecnologia. As formações ocorrem em carretas-escola totalmente adaptadas, que já passaram por 131 municípios, formando quase 7 mil alunos.

O deputado reafirmou seu compromisso em apoiar a expansão da iniciativa: “A qualificação profissional é uma das principais portas de acesso à autonomia financeira. Onde houver oportunidade para levar desenvolvimento e dignidade às pessoas, estarei presente como parceiro”, completou Nóbrega.

Sobre o programa

Integrado ao Superação SP, o Caminho da Capacitação atua para retirar mais de 100 mil famílias da linha da pobreza até 2026, oferecendo cursos profissionalizantes, incentivo ao empreendedorismo e apoio à geração de renda.

Com uma frota de mais de 30 carretas-escola, o programa circula por diversas regiões do Estado, levando formação de qualidade ministrada por profissionais do Centro Paula Souza, garantindo certificação oficial.

Mais informações sobre cursos e cronogramas estão disponíveis no site oficial: www.caminhodacapacitacao.sp.gov.br