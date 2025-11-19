loader-image
Câmara aprova homenageados com a Medalha Zumbi dos Palmares; veja os nomes

Da assessoria da CMTS

A Câmara Municipal de Taboão da Serra aprovou na sessão desta terça-feira, dia 18, os nomes dos homenageados com a Medalha Zumbi dos Palmares – edição 2025, honraria entregue anualmente em celebração ao mês da Consciência Negra.

Serão homenageadas diversas personalidades que atuam pela valorização da cultura afrodescendente, pela promoção da igualdade racial e no combate ao racismo. A honraria reconhece trajetórias e contribuições significativas para a construção de uma sociedade mais justa.

A Medalha Zumbi simboliza a luta contínua contra o racismo e a defesa da igualdade racial. “São 26 pessoas que fizeram ou fazem a diferença na luta contra o racismo e atuam pela valorização da população negra em Taboão da Serra”, diz o presidente Carlinhos do Leme. 

A cerimônia de entrega vai acontecer na quarta-feira, dia 26 de novembro, a partir das 19h, no plenário da Câmara Municipal. A participação é aberta ao público.

A sessão solene terá transmissão ao vivo pelo canal oficial do Legislativo no YouTube.

Homenageados com a Medalha Zumbi dos Palmares – Edição 2025

Vereador Anderson Nóbrega
 • Wellington Carfi dos Santos
 • Diego de Souza Gama Silva

Vereador Carlinhos do Leme
 • Marcos Vinícius Carvalho Clemente de Araújo
 • Elvis Ricardo

Vereador Celso Gallo
 • Dídio Conceição
 • Edvanio Rodrigues Santos (Zeca)

Vereador Donizete
 • José Carlos Thomé
 • Osvaldo Elias Teixeira de Jesus

Vereador Dídio Conceição
 • Romeu Aranha
 • Gilson Sales dos Santos

Vereadora Joice Silva
 • Niracilene Lima Queiroz
 • Andréa Gonçalves de Almeida Ferreira

Vereador Nezito
 • Maria Madalena de Jesus Macedo
 • Daniela Lizalaine Medeiros de Jesus

Vereadora Professora Najara Costa
 • Bárbara Bezerra da Cruz
 • Tereza Cristina Procópio

Vereador Enfermeiro Rodney
 • Viviane Pereira Cesar
 • Willian Augusto Ribeiro da Silva

Vereador Dr. Ronaldo Onishi
 • Le Moraes (Hércules da Silva Macedo)
 • Mara Tiburcio

Vereador Sandro Ayres
 • In Memoriam – João Pires dos Santos
 • Wagner Luis Chelotti

Vereadora Thamires de Cássia
 • Idelvo José Corrêa Junior
 • Christiane de Oliveira Abadio

Vereador Wanderley Bressan
 • Abner Augusto Lima (Magrão)
 • Pe. Renilson Ferreira Martins

SERVIÇO:

Entrega da Medalha Zumbi dos Palmares – Edição 2025

Quando: 26 de novembro de 2025 (quarta-feira)

Horário: 19h

Local: Câmara Municipal de Taboão da Serra (Estrada de São Francisco, 2013 – Jardim Helena)

Transmissão: Canal oficial da Câmara no YouTube

Entrada: Aberto ao Público

Taboão em Foco é um jornal online que cobre notícias de Taboão da Serra e região. Oferece informações atualizadas sobre política, segurança, eventos comunitários, cultura e esportes, proporcionando aos leitores uma visão abrangente dos acontecimentos locais.
