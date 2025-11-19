Câmara aprova homenageados com a Medalha Zumbi dos Palmares; veja os nomes

Da assessoria da CMTS
A Câmara Municipal de Taboão da Serra aprovou na sessão desta terça-feira, dia 18, os nomes dos homenageados com a Medalha Zumbi dos Palmares – edição 2025, honraria entregue anualmente em celebração ao mês da Consciência Negra.
Serão homenageadas diversas personalidades que atuam pela valorização da cultura afrodescendente, pela promoção da igualdade racial e no combate ao racismo. A honraria reconhece trajetórias e contribuições significativas para a construção de uma sociedade mais justa.
A Medalha Zumbi simboliza a luta contínua contra o racismo e a defesa da igualdade racial. “São 26 pessoas que fizeram ou fazem a diferença na luta contra o racismo e atuam pela valorização da população negra em Taboão da Serra”, diz o presidente Carlinhos do Leme.
A cerimônia de entrega vai acontecer na quarta-feira, dia 26 de novembro, a partir das 19h, no plenário da Câmara Municipal. A participação é aberta ao público.
A sessão solene terá transmissão ao vivo pelo canal oficial do Legislativo no YouTube.
Homenageados com a Medalha Zumbi dos Palmares – Edição 2025
Vereador Anderson Nóbrega
• Wellington Carfi dos Santos
• Diego de Souza Gama Silva
Vereador Carlinhos do Leme
• Marcos Vinícius Carvalho Clemente de Araújo
• Elvis Ricardo
Vereador Celso Gallo
• Dídio Conceição
• Edvanio Rodrigues Santos (Zeca)
Vereador Donizete
• José Carlos Thomé
• Osvaldo Elias Teixeira de Jesus
Vereador Dídio Conceição
• Romeu Aranha
• Gilson Sales dos Santos
Vereadora Joice Silva
• Niracilene Lima Queiroz
• Andréa Gonçalves de Almeida Ferreira
Vereador Nezito
• Maria Madalena de Jesus Macedo
• Daniela Lizalaine Medeiros de Jesus
Vereadora Professora Najara Costa
• Bárbara Bezerra da Cruz
• Tereza Cristina Procópio
Vereador Enfermeiro Rodney
• Viviane Pereira Cesar
• Willian Augusto Ribeiro da Silva
Vereador Dr. Ronaldo Onishi
• Le Moraes (Hércules da Silva Macedo)
• Mara Tiburcio
Vereador Sandro Ayres
• In Memoriam – João Pires dos Santos
• Wagner Luis Chelotti
Vereadora Thamires de Cássia
• Idelvo José Corrêa Junior
• Christiane de Oliveira Abadio
Vereador Wanderley Bressan
• Abner Augusto Lima (Magrão)
• Pe. Renilson Ferreira Martins
SERVIÇO:
Entrega da Medalha Zumbi dos Palmares – Edição 2025
Quando: 26 de novembro de 2025 (quarta-feira)
Horário: 19h
Local: Câmara Municipal de Taboão da Serra (Estrada de São Francisco, 2013 – Jardim Helena)
Transmissão: Canal oficial da Câmara no YouTube
Entrada: Aberto ao Público