Câmara aprova homenageados com a Medalha Zumbi dos Palmares; veja os nomes

Da assessoria da CMTS

A Câmara Municipal de Taboão da Serra aprovou na sessão desta terça-feira, dia 18, os nomes dos homenageados com a Medalha Zumbi dos Palmares – edição 2025, honraria entregue anualmente em celebração ao mês da Consciência Negra.

Serão homenageadas diversas personalidades que atuam pela valorização da cultura afrodescendente, pela promoção da igualdade racial e no combate ao racismo. A honraria reconhece trajetórias e contribuições significativas para a construção de uma sociedade mais justa.

A Medalha Zumbi simboliza a luta contínua contra o racismo e a defesa da igualdade racial. “São 26 pessoas que fizeram ou fazem a diferença na luta contra o racismo e atuam pela valorização da população negra em Taboão da Serra”, diz o presidente Carlinhos do Leme.

A cerimônia de entrega vai acontecer na quarta-feira, dia 26 de novembro, a partir das 19h, no plenário da Câmara Municipal. A participação é aberta ao público.

A sessão solene terá transmissão ao vivo pelo canal oficial do Legislativo no YouTube.

Homenageados com a Medalha Zumbi dos Palmares – Edição 2025

Vereador Anderson Nóbrega

• Wellington Carfi dos Santos

• Diego de Souza Gama Silva

Vereador Carlinhos do Leme

• Marcos Vinícius Carvalho Clemente de Araújo

• Elvis Ricardo

Vereador Celso Gallo

• Dídio Conceição

• Edvanio Rodrigues Santos (Zeca)

Vereador Donizete

• José Carlos Thomé

• Osvaldo Elias Teixeira de Jesus

Vereador Dídio Conceição

• Romeu Aranha

• Gilson Sales dos Santos

Vereadora Joice Silva

• Niracilene Lima Queiroz

• Andréa Gonçalves de Almeida Ferreira

Vereador Nezito

• Maria Madalena de Jesus Macedo

• Daniela Lizalaine Medeiros de Jesus

Vereadora Professora Najara Costa

• Bárbara Bezerra da Cruz

• Tereza Cristina Procópio

Vereador Enfermeiro Rodney

• Viviane Pereira Cesar

• Willian Augusto Ribeiro da Silva

Vereador Dr. Ronaldo Onishi

• Le Moraes (Hércules da Silva Macedo)

• Mara Tiburcio

Vereador Sandro Ayres

• In Memoriam – João Pires dos Santos

• Wagner Luis Chelotti

Vereadora Thamires de Cássia

• Idelvo José Corrêa Junior

• Christiane de Oliveira Abadio

Vereador Wanderley Bressan

• Abner Augusto Lima (Magrão)

• Pe. Renilson Ferreira Martins