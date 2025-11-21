PM prende suspeito que tenta furtar moto e invadir residência em Taboão da Serra

Direto da redação

A Polícia Militar prendeu, na noite desta quarta-feira (19), um homem suspeito de tentar furtar uma motocicleta e, em seguida, invadir uma residência no Centro de Taboão da Serra. A ação ocorreu por volta das 19h, na Rua Thereza Maria Luizetto.

Durante patrulhamento na região central, os policiais receberam informações sobre um indivíduo que havia tentado furtar uma moto na Rua Pedro Gonçalves. O suspeito foi localizado pouco tempo depois, já dentro do quintal de uma residência na Avenida Armando de Andrade.

Na abordagem, os policiais encontraram com o homem uma chave micha e uma pedra, utilizadas para danificar o miolo de uma motocicleta Dafra NH190 de cor azul. O proprietário do veículo confirmou que o suspeito havia tentado levar a moto e informou possuir imagens que registraram o crime.

O homem recebeu voz de prisão e foi levado ao 1º Distrito Policial de Taboão da Serra, onde a prisão em flagrante por furto tentado foi ratificada. Ele permaneceu detido. A motocicleta foi devolvida ao dono.