Fim de semana com máxima de 28°C e mínima de 16°C; chuva e variação no tempo estão previstas

Direto da redação

O clima em Taboão da Serra deve variar bastante ao longo do fim de semana. Na sexta­-feira (21), o dia será de sol com algumas nuvens e mínima de 14 °C e máxima de 28 °C. À noite, o nevoeiro poderá reduzir a visibilidade, embora a chuva não seja esperada.

No sábado (22), a mínima prevista é de 17 °C e a máxima de 28 °C. Haverá sol entre nuvens pela manhã, mas cresce a chance de pancadas de chuva e trovoadas à tarde — a probabilidade está em cerca de 63%. À noite, o céu segue encoberto, mas sem chuva prevista.

Já no domingo (23), o tempo será mais ameno. A mínima deve chegar a 16 °C e a máxima ficará em torno de 19 °C. O sol aparece entre algumas nuvens, com possibilidade de chuva passageira durante o dia. À noite, o céu permanece com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva.