Taboão da Serra recebe neste sábado (22) o espetáculo “Siricutico em: Aventuras da menina Flor e a boneca Açucena”

A Trupe Trupé traz a Taboão da Serra o espetáculo “Siricutico em: Aventuras da menina Flor e a boneca Açucena” neste sábado, dia 22 de novembro, às 19h30, na Sede do Grupo Clariô de Teatro, com entrada gratuita. A sessão conta com recursos de acessibilidade, como libras e audiodescrição.
Voltado para crianças e suas famílias, o teatro musical mistura palhaçaria, elementos circenses, dança e trilha sonora original. A proposta é valorizar o brincar e estimular a criatividade por meio da interação com o público. A direção musical é assinada por Paulo Tatit (Palavra Cantada), e as canções são dele em parceria com Filipe Edmo, fundador da Trupe Trupé.
A circulação do espetáculo ocorre por nove cidades do estado, levando arte e cultura popular a diferentes regiões. Além das apresentações, o grupo também realiza oficinas gratuitas para educadores da rede pública, incentivando novas práticas de ensino a partir de manifestações culturais brasileiras.
O projeto é viabilizado pelo Programa de Ação Cultural (ProAC), com apoio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, Lei Aldir Blanc e Ministério da Cultura.
Serviço
Espetáculo: Siricutico em: Aventuras da menina Flor e a boneca Açucena
Data: Sábado, 22 de novembro de 2025
Horário: 19h30
Local: Sede do Grupo Clariô de Teatro
Endereço: Rua Santa Luzia, 96 — Vila Santa Luzia, Taboão da Serra
Classificação: Livre
Ingressos: Gratuitos
Acessibilidade: Libras e audiodescrição