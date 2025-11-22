Prefeitura de Taboão da Serra apresenta orçamento municipal de R$ 1,74 bilhão para 2026 em audiência pública na Câmara

Da CMTS
A Prefeitura de Taboão da Serra apresentou na terça-feira, dia 18, durante audiência pública na Câmara Municipal, a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026, com previsão total de R$ 1.594.457.407 de receita direta. Incluindo o orçamento com a TaboãoPrev, o valor das receitas chegam a R$ 1.740.091.407 para o próximo ano.
A audiência foi conduzida pela Comissão de Finanças e Orçamento, presidida pelo vereador Celso Gallo, e reuniu ainda os vereadores Dídio Conceição (vice-presidente da Comissão), Wanderley Bressan (membro), Donizete, Enfermeiro Rodney e Joice Silva. A secretária da Fazenda, Viviane de Almeida Camargo também participou dos trabalhos.
Após a audiência pública, a Câmara Municipal deve votar a LOA em dezembro, em duas sessões. Esse é o primeiro Orçamento elaborado pela atual gestão.
A equipe técnica destacou que o orçamento foi elaborado em conformidade com o Plano Plurianual (PPA 2026–2029), com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e com as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. “O orçamento anual organiza, distribui e orienta os investimentos e ações do governo, garantindo transparência e responsabilidade no uso dos recursos públicos”, disse Viviane.
O presidente da comissão, vereador Celso Gallo, reforçou a importância da participação popular. “Estamos debatendo como cada real será investido na saúde, segurança, educação, mobilidade, assistência social e nas demais áreas essenciais. É fundamental que a população acompanhe e participe, porque o orçamento define o ritmo e a direção da cidade”, afirmou.
O público presente pode fazer perguntas aos vereadores e representantes da prefeitura. Uma comissão de funcionários públicos esteve presente e reivindicou aumento salarial e do vale alimentação, além de vale-transporte para todo o funcionalismo.
PREVISÃO
A secretária de Fazenda, Viviane Almeida, explicou que o orçamento é uma previsão do que o município pode e deve arrecadar no próximo ano, mas que nem sempre essa expectativa é alcançada. Por isso os gastos devem ser controlados durante 2026 pela gestão.
Taboão da Serra prevê arrecadar R$ 1,74 bilhão, somando administração direta e indireta. Os principais blocos de receita são:
Administração Direta – R$ 1.594.457.407
•Transferências Correntes: R$ 819.298.070
•Impostos, Taxas e Contribuições: R$ 485.607.850
•Outras Receitas Correntes: R$ 151.140.200
•Contribuições: R$ 23.001.000
•Receita Patrimonial: R$ 6.694.810
•Fundos: R$ 8.785.600
•Receita de Serviços: R$ 1.495.000
•Transferências de Capital: R$ 194.518.491
•Dedução do FUNDEB: R$ -96.083.614
Administração Indireta – R$ 145.634.000
•Inclui TaboãoPrev, fundos vinculados e receitas próprias das entidades indiretas.
Despesas por secretaria (Administração Direta)
A distribuição dos recursos entre as secretarias municipais é a seguinte, lembrando que Saúde e Educação concentram os maiores investimentos
•Secretaria de Educação: R$ 412.402.701
•Secretaria de Saúde: R$ 411.837.764
•As demais secretarias:
•Gabinete do Prefeito – R$ 5.403.100
•Gabinete do Vice-Prefeito – R$ 1.400.400
•Fazenda – R$ 110.211.619
•Mulher – R$ 2.630.000
•Administração e Gestão – R$ 11.439.900
•Assistência Social – R$ 38.064.348
•Assuntos Jurídicos – R$ 24.415.400
•Comunicação – R$ 6.194.800
•Cultura – R$ 11.751.599
•Desenvolvimento Econômico – R$ 9.500.400
•Direitos Humanos e Cidadania – R$ 5.282.800
•Esportes e Lazer – R$ 31.441.500
•Gestão de Pessoas – R$ 6.285.200
•Governo – R$ 5.366.300
•Habitação – R$ 54.679.196
•Indústria, Comércio e Empreendedorismo – R$ 2.845.000
•Licitações e Logística – R$ 2.714.400
•Obras e Infraestrutura – R$ 69.567.656
•Planejamento – R$ 1.430.000
•Relações Internacionais – R$ 1.098.900
•Segurança e Defesa Social – R$ 66.061.034
•Serviços Urbanos e Manutenção – R$ 148.809.939
•Tecnologia e Inovação – R$ 10.977.000
•Trânsito e Mobilidade Urbana – R$ 50.928.193
•Meio Ambiente – R$ 6.253.200
•Turismo – R$ 23.879.090
•Subprefeitura do Pirajussara – R$ 1.849.100
•Câmara Municipal – R$ 50.515.000