Prefeitura de Taboão da Serra apresenta orçamento municipal de R$ 1,74 bilhão para 2026 em audiência pública na Câmara

Da CMTS

A Prefeitura de Taboão da Serra apresentou na terça-feira, dia 18, durante audiência pública na Câmara Municipal, a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026, com previsão total de R$ 1.594.457.407 de receita direta. Incluindo o orçamento com a TaboãoPrev, o valor das receitas chegam a R$ 1.740.091.407 para o próximo ano.

A audiência foi conduzida pela Comissão de Finanças e Orçamento, presidida pelo vereador Celso Gallo, e reuniu ainda os vereadores Dídio Conceição (vice-presidente da Comissão), Wanderley Bressan (membro), Donizete, Enfermeiro Rodney e Joice Silva. A secretária da Fazenda, Viviane de Almeida Camargo também participou dos trabalhos.

Após a audiência pública, a Câmara Municipal deve votar a LOA em dezembro, em duas sessões. Esse é o primeiro Orçamento elaborado pela atual gestão.

A equipe técnica destacou que o orçamento foi elaborado em conformidade com o Plano Plurianual (PPA 2026–2029), com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e com as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. “O orçamento anual organiza, distribui e orienta os investimentos e ações do governo, garantindo transparência e responsabilidade no uso dos recursos públicos”, disse Viviane.

O presidente da comissão, vereador Celso Gallo, reforçou a importância da participação popular. “Estamos debatendo como cada real será investido na saúde, segurança, educação, mobilidade, assistência social e nas demais áreas essenciais. É fundamental que a população acompanhe e participe, porque o orçamento define o ritmo e a direção da cidade”, afirmou.

O público presente pode fazer perguntas aos vereadores e representantes da prefeitura. Uma comissão de funcionários públicos esteve presente e reivindicou aumento salarial e do vale alimentação, além de vale-transporte para todo o funcionalismo.

PREVISÃO

A secretária de Fazenda, Viviane Almeida, explicou que o orçamento é uma previsão do que o município pode e deve arrecadar no próximo ano, mas que nem sempre essa expectativa é alcançada. Por isso os gastos devem ser controlados durante 2026 pela gestão.

Taboão da Serra prevê arrecadar R$ 1,74 bilhão, somando administração direta e indireta. Os principais blocos de receita são:

Administração Direta – R$ 1.594.457.407

•​Transferências Correntes: R$ 819.298.070

•​Impostos, Taxas e Contribuições: R$ 485.607.850

•​Outras Receitas Correntes: R$ 151.140.200

•​Contribuições: R$ 23.001.000

•​Receita Patrimonial: R$ 6.694.810

•​Fundos: R$ 8.785.600

•​Receita de Serviços: R$ 1.495.000

•​Transferências de Capital: R$ 194.518.491

•​Dedução do FUNDEB: R$ -96.083.614

Administração Indireta – R$ 145.634.000

•​Inclui TaboãoPrev, fundos vinculados e receitas próprias das entidades indiretas.

Despesas por secretaria (Administração Direta)

A distribuição dos recursos entre as secretarias municipais é a seguinte, lembrando que Saúde e Educação concentram os maiores investimentos

•​Secretaria de Educação: R$ 412.402.701

•​Secretaria de Saúde: R$ 411.837.764

•​As demais secretarias:

•​Gabinete do Prefeito – R$ 5.403.100

•​Gabinete do Vice-Prefeito – R$ 1.400.400

•​Fazenda – R$ 110.211.619

•​Mulher – R$ 2.630.000

•​Administração e Gestão – R$ 11.439.900

•​Assistência Social – R$ 38.064.348

•​Assuntos Jurídicos – R$ 24.415.400

•​Comunicação – R$ 6.194.800

•​Cultura – R$ 11.751.599

•​Desenvolvimento Econômico – R$ 9.500.400

•​Direitos Humanos e Cidadania – R$ 5.282.800

•​Esportes e Lazer – R$ 31.441.500

•​Gestão de Pessoas – R$ 6.285.200

•​Governo – R$ 5.366.300

•​Habitação – R$ 54.679.196

•​Indústria, Comércio e Empreendedorismo – R$ 2.845.000

•​Licitações e Logística – R$ 2.714.400

•​Obras e Infraestrutura – R$ 69.567.656

•​Planejamento – R$ 1.430.000

•​Relações Internacionais – R$ 1.098.900

•​Segurança e Defesa Social – R$ 66.061.034

•​Serviços Urbanos e Manutenção – R$ 148.809.939

•​Tecnologia e Inovação – R$ 10.977.000

•​Trânsito e Mobilidade Urbana – R$ 50.928.193

•​Meio Ambiente – R$ 6.253.200

•​Turismo – R$ 23.879.090

•​Subprefeitura do Pirajussara – R$ 1.849.100

•​Câmara Municipal – R$ 50.515.000