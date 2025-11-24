Abertura do Natal de Luz Brilha Itapecerica acontece nesta sexta-feira (28) no Largo da Matriz

Direto da redação

A Prefeitura de Itapecerica da Serra realiza nesta sexta-feira (28), às 19h, a abertura oficial do Natal de Luz Brilha Itapecerica, no Largo da Matriz. O evento terá como ponto alto o acender das luzes, que deve transformar o centro da cidade em um ambiente iluminado e repleto de clima natalino.

A cerimônia vai marcar o início das ações culturais e comemorativas do período de Natal no município. De acordo com a administração municipal, o acender das luzes simboliza esperança, união e celebração entre as famílias da cidade.

A programação foi planejada para receber moradores e visitantes, oferecendo uma noite especial com atrações que reforçam o espírito natalino e incentivam a convivência no espaço público. A participação é gratuita, o que também contribui para movimentar o comércio local e o turismo na região do centro histórico.

A expectativa é de que o Natal de Luz Brilha Itapecerica se consolide como um dos principais eventos festivos do ano na cidade, celebrando a fé, a tradição e o encanto do fim de ano.