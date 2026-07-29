Defesa Civil alerta para ventos de até 90 km/h em Taboão da Serra e região nesta quarta e quinta

Direto da Redação

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para a ocorrência de temporais entre esta quarta-feira (29) e quinta-feira (30). Taboão da Serra e as cidades da região do Conisud podem registrar chuva intensa, raios, granizo e fortes rajadas de vento.

Na Região Metropolitana de São Paulo, os ventos podem chegar a 90 km/h. Nas demais áreas do Estado, as rajadas podem superar os 70 km/h, principalmente durante a passagem da frente fria.

O alerta vale para Taboão da Serra, Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Cotia, Embu-Guaçu, Juquitiba, São Lourenço da Serra, Vargem Grande Paulista e Ibiúna. Há risco de queda de árvores, destelhamentos, interrupções no fornecimento de energia e transtornos no trânsito.

A orientação é evitar áreas arborizadas, não estacionar veículos debaixo de árvores e manter distância de placas, outdoors, coberturas frágeis e estruturas metálicas. Objetos soltos em quintais e varandas também devem ser recolhidos ou fixados.

Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.