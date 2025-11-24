loader-image
Taboão da Serra realiza campanha “Fique Sabendo” com testes rápidos de HIV e sífilis até 1º de dezembro

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Taboão da Serra realizam, a partir desta segunda-feira (24) até o dia 1º de dezembro, a campanha “Fique Sabendo 2025”, iniciativa que incentiva a testagem rápida para HIV, sífilis e hepatites B e C. Os exames são gratuitos, sigilosos e disponíveis em todas as 14 UBSs do município.

Como fazer os testes?

Não é necessário agendamento. Basta comparecer a qualquer UBS de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, com: Documento oficial com foto, CPF e Cartão do SUS.

A campanha tem como foco estimular o diagnóstico precoce de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), especialmente entre jovens e pessoas em situação de maior vulnerabilidade, além de garantir encaminhamento imediato ao tratamento quando necessário.

O secretário de Saúde, Dr. Ailton Bogalho Jr., reforça que a informação salva vidas:

“O diagnóstico precoce salva vidas. É rápido, gratuito e totalmente sigiloso. Ficar sabendo é ficar bem. Sua participação é fundamental.”

Endereços das UBSs participantes

  • Jardim das Margaridas – Rua Paulo Augusto de Andrade, 400 – Jd. Margaridas

  • Jardim Record – Rua Imaruí, 47 – Jd. Record

  • Parque Pinheiros – Av. Laurita Ortega Mari, 2131 – Pq. Pinheiros

  • Dra. Maria José de Albuquerque – Rua José Mari, 13 – Pq. Assunção

  • Oliveiras/Marabá – Rua Maria Inês, 34 – Jd. das Oliveiras

  • Santo Onofre – Rua Marechal Artur Costa e Silva, 85 – Pirajuçara

  • Sílvio Sampaio – Rua Enaura Maria da Conceição, 276 – Jd. Silvio Sampaio

  • Santa Cecília – Rua Henrique de Moraes Camargo, 143 – Jd. Santa Cecília

  • Jardim Suiná – Rua Albano Leite da Fonseca, 111 – Jd. Suiná

  • Jardim Salete – Rua Constantino Dias Lopes, 181 – Jd. Salete

  • Panorama – Rua Miguel Carlos Silva, 380 – Jd. Panorama

  • Dra. Tania Regina dos Santos Andrade – Rua Uruguai, 73 – Jd. América

  • Clementino – Rua Tsuruki Tsuno, 104 – Jd. Clementino

  • Parque Laguna – Rua Ida Romissi Gasparineti, 381 – Pq. Laguna

