Taboão da Serra realiza campanha “Fique Sabendo” com testes rápidos de HIV e sífilis até 1º de dezembro

Direto da redação

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Taboão da Serra realizam, a partir desta segunda-feira (24) até o dia 1º de dezembro, a campanha “Fique Sabendo 2025”, iniciativa que incentiva a testagem rápida para HIV, sífilis e hepatites B e C. Os exames são gratuitos, sigilosos e disponíveis em todas as 14 UBSs do município.

Como fazer os testes?

Não é necessário agendamento. Basta comparecer a qualquer UBS de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, com: Documento oficial com foto, CPF e Cartão do SUS.

A campanha tem como foco estimular o diagnóstico precoce de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), especialmente entre jovens e pessoas em situação de maior vulnerabilidade, além de garantir encaminhamento imediato ao tratamento quando necessário.

O secretário de Saúde, Dr. Ailton Bogalho Jr., reforça que a informação salva vidas:

“O diagnóstico precoce salva vidas. É rápido, gratuito e totalmente sigiloso. Ficar sabendo é ficar bem. Sua participação é fundamental.”

Endereços das UBSs participantes