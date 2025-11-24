Defesa Civil alerta para chuvas intensas e rajadas de vento até terça-feira (25); veja previsão do tempo

Direto da redação

Um sistema meteorológico que segue pela costa da Região Sudeste mantém elevado o risco de chuvas fortes, trovoadas, rajadas de vento e até queda de granizo até esta terça-feira (25). A condição atinge diretamente os municípios de Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra, todos localizados na Região Metropolitana de São Paulo.

De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, os acumulados previstos são considerados muito altos para a Grande São Paulo, o que reforça a necessidade de atenção redobrada nos três municípios. O cenário de instabilidade traz risco de alagamentos, enxurradas, deslizamentos e interrupções no serviço público.

Previsão do tempo nos municípios

Taboão da Serra Segunda-feira (24): mínima ~ 17 °C, máxima ~ 21 °C, chance de chuva ~ 100%. Terça-feira (25) : mínima ~ 16 °C, máxima ~ 22 °C, chance de chuva ~ 92%. Quarta-feira (26): mínima ~ 15 °C, máxima ~ 24 °C, sem expectativa de chuva significativa. Quinta-feira (27) : mínima ~ 14 °C, máxima ~ 24 °C, tempo firme. Sexta-feira (28): possível máxima de ~ 26 °C, com pancadas de chuva isoladas à tarde. Embu das Artes Segunda-feira (24): previsão de chuva e trovoadas. Terça-feira (25): sol com pancadas de chuva e trovoadas. Temperatura mínima ~ 15-16 °C, máxima ~ 22-24 °C. Quarta-feira (26): sol com muitas nuvens, sem chuva significativa. Quinta-feira (27): sol com muitas nuvens durante o dia e noite nublada. Sexta-feira (28) : sol e pancadas de chuva e trovoadas. Itapecerica da Serra Segunda-feira (24) : chuva e trovoadas previstas, mínima ~ 17 °C, máxima ~ 22 °C. Terça-feira (25) : sol com pancadas de chuva e trovoadas, mínima ~ 16-17 °C, máxima ~ 21-22 °C. Quarta-feira (26) : sol com muitas nuvens, sem chuva significativa. Quinta-feira (27) : sol com muitas nuvens ao longo do dia. Sexta-feira (28) : previsão de pancadas de chuva e trovoadas à tarde, tempo mais firme à noite.



Recomendações para a população

As autoridades reforçam que moradores de Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra devem: