Defesa Civil alerta para chuvas intensas e rajadas de vento até terça-feira (25); veja previsão do tempo

Direto da redação
Um sistema meteorológico que segue pela costa da Região Sudeste mantém elevado o risco de chuvas fortes, trovoadas, rajadas de vento e até queda de granizo até esta terça-feira (25). A condição atinge diretamente os municípios de Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra, todos localizados na Região Metropolitana de São Paulo.
De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, os acumulados previstos são considerados muito altos para a Grande São Paulo, o que reforça a necessidade de atenção redobrada nos três municípios. O cenário de instabilidade traz risco de alagamentos, enxurradas, deslizamentos e interrupções no serviço público.
Previsão do tempo nos municípios
Taboão da Serra
Segunda-feira (24): mínima ~ 17 °C, máxima ~ 21 °C, chance de chuva ~ 100%.
Terça-feira (25): mínima ~ 16 °C, máxima ~ 22 °C, chance de chuva ~ 92%.
Quarta-feira (26): mínima ~ 15 °C, máxima ~ 24 °C, sem expectativa de chuva significativa.
Quinta-feira (27): mínima ~ 14 °C, máxima ~ 24 °C, tempo firme.
Sexta-feira (28): possível máxima de ~ 26 °C, com pancadas de chuva isoladas à tarde.
Embu das Artes
Segunda-feira (24): previsão de chuva e trovoadas.
Terça-feira (25): sol com pancadas de chuva e trovoadas. Temperatura mínima ~ 15-16 °C, máxima ~ 22-24 °C.
Quarta-feira (26): sol com muitas nuvens, sem chuva significativa.
Quinta-feira (27): sol com muitas nuvens durante o dia e noite nublada.
Sexta-feira (28): sol e pancadas de chuva e trovoadas.
Itapecerica da Serra
Segunda-feira (24): chuva e trovoadas previstas, mínima ~ 17 °C, máxima ~ 22 °C.
Terça-feira (25): sol com pancadas de chuva e trovoadas, mínima ~ 16-17 °C, máxima ~ 21-22 °C.
Quarta-feira (26): sol com muitas nuvens, sem chuva significativa.
Quinta-feira (27): sol com muitas nuvens ao longo do dia.
Sexta-feira (28): previsão de pancadas de chuva e trovoadas à tarde, tempo mais firme à noite.
Recomendações para a população
As autoridades reforçam que moradores de Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra devem:
Evitar locais com árvores de grande porte, placas soltas ou andaimes, principalmente durante os temporais.
Não permanecer em áreas abertas, praias ou campos de futebol durante descargas elétricas.
Evitar o uso de aparelhos conectados à tomada durante chuvas fortes.
Não atravessar áreas alagadas, seja a pé ou de carro.
Ficar atentos a indícios de deslizamentos, como rachaduras em paredes ou solo que se movimenta.
Em emergências, contatar a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.