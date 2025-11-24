Taboão da Serra garante R$ 1 milhão para evento de empreendedorismo tecnológico e avança nas tratativas para expansão do 5G

Direto da redação

O secretário de Tecnologia e Inovação de Taboão da Serra, Dr. André Egydio, esteve em Brasília acompanhado de sua equipe e retornou com avanços importantes para o setor de inovação e desenvolvimento econômico do município. Durante uma série de reuniões em quatro ministérios, foram assegurados recursos e parcerias que fortalecem a infraestrutura tecnológica, estimulam o empreendedorismo e aceleram a chegada do 5G à cidade.

A principal conquista veio do Ministério do Empreendedorismo, após encontro com o ministro Marcio França, que garantiu R$ 1 milhão para a realização de um grande evento de empreendedorismo tecnológico voltado a micro e pequenos negócios. A previsão é que os recursos sejam liberados no início de 2026.

“Essa é uma vitória histórica para Taboão, que passa a ser reconhecida nacionalmente como um polo de inovação”, declarou o prefeito Engenheiro Daniel Bogalho. Para o secretário André Egydio, o investimento será decisivo para o ecossistema local: “O evento será um catalisador de novas ideias e negócios, colocando nossa cidade ainda mais próxima da tecnologia”.

Além disso, foi protocolada a ampliação da parceria com o programa Emprega Brasil, que deverá simplificar processos e facilitar a atuação de milhares de MEIs da cidade junto ao poder público.

Apoio ao comércio digital e ao empreendedorismo feminino

No Ministério da Indústria e Comércio, a comitiva se reuniu com o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin e confirmou a participação de Taboão em programas voltados à capacitação digital do comércio e ao protagonismo feminino no empreendedorismo. Os detalhes das ações serão apresentados em breve.

Modernização do Parque Tecnológico

A equipe levou ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação uma proposta de convênio para modernizar o Parque Tecnológico municipal, incluindo a aquisição de equipamentos e softwares de última geração.

“Precisamos garantir que nossos empreendedores tenham acesso ao que há de mais moderno para competir no mercado atual”, ressaltou Egydio.

5G e conectividade pública na pauta federal

No Ministério das Comunicações, foram discutidas medidas para agilizar a expansão da rede 5G em Taboão da Serra, além de investimentos para ampliar o Wi-Fi gratuito em espaços públicos. A iniciativa busca ampliar o acesso à internet e melhorar a qualidade da conexão para a população.

Ao finalizar a agenda, o secretário avaliou como extremamente positiva a articulação institucional em Brasília.

“A tecnologia é nossa bússola. Estamos alinhando Taboão da Serra com o futuro e garantindo desenvolvimento econômico e social para a cidade”, concluiu.