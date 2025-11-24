KNN Idiomas oferece aulas experimentais e nivelamento gratuitos em Taboão da Serra

Direto da redação

A KNN Idiomas de Taboão da Serra está com inscrições abertas para aulas experimentais e nivelamentos gratuitos de inglês, espanhol e alemão. A ação busca incentivar novos alunos que desejam aprender um segundo idioma com foco em conversação desde a primeira aula. As vagas são limitadas.

Com metodologia própria, a escola promete fluência em até dois anos e meio, com cursos presenciais e EAD para crianças, adolescentes, adultos e terceira idade. Os participantes das aulas gratuitas ainda recebem certificado ao final do módulo introdutório.

Segundo a coordenação da unidade, o diferencial do método está na prática constante da fala desde o início, o que acelera o aprendizado e fortalece a confiança do aluno na comunicação. A escola também oferece opções voltadas a negócios, viagens, intercâmbio e preparação para exames.

Idiomas disponíveis na unidade

• Inglês

• Espanhol

• Alemão

• Francês e italiano (cursos regulares)

Principais benefícios

• Conversação desde a primeira aula

• Flexibilidade de horários

• Certificado na fase introdutória gratuita

• Atendimento personalizado conforme o nível do aluno

A KNN Taboão da Serra está localizada no Jardim Bom Tempo e realiza agendamentos individuais para as aulas experimentais.

Endereço

Rua Elizabetta Lips, 118 – Jardim Bom Tempo, Taboão da Serra – SP

Telefone/WhatsApp

(11) 91336-5757

Horário de funcionamento

Segunda a sexta: 08h às 21h

Sábado: 08h às 16h

Domingo: fechado