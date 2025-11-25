Senac Taboão da Serra realiza a 2ª Feira de Empreendedorismo nesta terça (25) com entrada gratuita

Da assessoria de imprensa

O Senac Taboão da Serra promove, em 25 de novembro, das 9h às 21h, a 2ª Feira de Empreendedorismo, evento gratuito que reunirá 30 estudantes e ex-estudantes da unidade que já possuem negócios próprios. A feira de negócios será realizada no pátio coberto da unidade, com três períodos de visitação: 9h às 12h30, 13h30 às 17h e 18h às 21h. Os expositores apresentarão produtos e serviços de segmentos como artesanato, alimentos, vestuário e acessórios.

A feira contará com dez expositores em cada período de visitação e os estandes trarão itens de diferentes segmentos, entre eles produtos artesanais, alimentos, peças de vestuário, acessórios e outras soluções desenvolvidas pelos empreendedores. “A iniciativa reforça o compromisso do Senac Taboão da Serra em estimular a atitude empreendedora presente nos cursos e projetos pedagógicos desenvolvidos pela unidade. O evento foi estruturado para valorizar os empreendedores formados pelo Senac, ampliar conexões profissionais e estimular a comercialização de produtos e serviços criados pelos próprios estudantes e ex-estudantes”, afirma Ana Cristina Celentano, Gerente do Senac Taboão da Serra.

Da carteira assinada ao empreendedorismo

Entre as expositoras está Maíla Campozana D’Addio, 43 anos, que atua com moda sustentável produzindo peças a partir de cápsulas de café. Ela concluiu o curso Análise de Coloração Pessoal no Senac Taboão da Serra em 2024 e relata que o desejo inicial era complementar a renda familiar. “O Senac me ajudou com novos aprendizados e visão de um novo negócio”, afirma.

Maíla trabalhou por muitos anos com carteira assinada e empreendia paralelamente até alcançar estabilidade financeira com o próprio negócio. Hoje, dedica-se integralmente à produção das peças. “Voltar ao Senac como empreendedora e expositora é uma experiência de muita troca e reconhecimento”, conclui.