PRF recupera quase 7 mil latas de energético saqueadas em Itapecerica da Serra

Direto da redação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na manhã de domingo (23), 6.977 latas de bebida energética roubadas na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), altura do km 298, em Itapecerica da Serra. A carga havia sido saqueada em uma ocorrência anterior envolvendo o transporte do produto.

Durante patrulhamento, os agentes abordaram um veículo utilitário que trafegava em atitude suspeita. Na vistoria ao compartimento de carga, os policiais encontraram as caixas de energético sem nota fiscal e com indícios de origem criminosa. Após consulta, foi confirmado que o material havia sido retirado de um caminhão saqueado recentemente.

Os dois ocupantes do veículo foram detidos e encaminhados ao Distrito Policial de Itapecerica da Serra, onde irão responder por receptação — crime previsto no artigo 180 do Código Penal. O veículo utilizado no transporte ilícito foi apreendido e a carga devolvida ao proprietário.