Com estoques em alerta, Pró-Sangue promove semana especial de doação em SP

A Fundação Pró-Sangue inicia, a partir desta terça-feira (25), uma semana especial de mobilização para reforçar a importância da doação de sangue em São Paulo. A ação celebra o Dia Nacional do Doador de Sangue, comemorado em 25 de novembro, e segue até sexta-feira (29), com atividades espalhadas pelas unidades de coleta.

Os estoques seguem em nível crítico, principalmente para os tipos A-, O- e B-, além do O+, que são os mais utilizados em atendimentos de emergência e apresentam maior demanda hospitalar. Para garantir o abastecimento adequado, a instituição precisa coletar mensalmente mais de 9,5 mil bolsas de sangue nos cinco postos de atendimento.

Atividades especiais para incentivar doadores

Durante a campanha, os doadores serão recebidos com uma programação especial, incluindo apresentações musicais, ações interativas e ambientação temática. O posto Clínicas terá maior concentração de atividades, mas todos os demais espaços também estão preparados para receber o público de forma acolhedora.

Cada doação pode beneficiar até quatro pacientes, já que o sangue é fracionado em diferentes componentes utilizados em situações como cirurgias, acidentes, tratamentos oncológicos e doenças crônicas.

Onde doar

A Pró-Sangue possui cinco postos de coleta na capital e região metropolitana:

Posto Clínicas – Cerqueira César, São Paulo

Posto Dante Pazzanese – Ibirapuera, São Paulo

Posto Mandaqui – Zona Norte da capital

Posto Osasco – Presidente Altino, Osasco

Posto Barueri – Centro de Barueri

O atendimento é por ordem de chegada, mas o agendamento online é recomendado para agilizar o processo e evitar filas.