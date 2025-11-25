GCM recupera moto roubada e prende dupla em Taboão da Serra

Direto da redação

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Taboão da Serra recuperou uma motocicleta roubada e prendeu dois suspeitos após uma ação rápida na noite de segunda-feira (24). O roubo ocorreu na Avenida Emérito Arbulu, quando a vítima foi abordada por dois criminosos em uma moto preta que, armados, levaram o veículo, o celular e pertences pessoais.

Com auxílio do rastreamento do aparelho celular, as equipes localizaram a motocicleta em uma garagem no Jardim Oliveira. No local, a GCM encontrou um dos suspeitos e, durante as buscas, chegou ao segundo envolvido em outra residência, na região do Arraial Paulista.

Na tentativa de fuga, o suspeito dispensou um revólver calibre .32, que foi apreendido junto com peças de motocicleta, celulares e capacetes encontrados no imóvel. Um dos capacetes foi reconhecido pela vítima.

A motocicleta foi recuperada e devolvida ao proprietário. Os dois foram encaminhados ao 1º Distrito Policial de Taboão da Serra e permanecem à disposição da Justiça pelos crimes de roubo e receptação, com uso de arma de fogo e atuação em dupla.