Operação investiga extração ilegal de palmito e cumpre mandados em Itapecerica da Serra e Juquitiba

Direto da redação, com informações do MPSP

O Ministério Público de São Paulo deflagrou, na manhã desta terça-feira (25), a Operação Juçara, que mira um esquema de extração e comércio ilegal de palmito juçara em áreas de proteção ambiental. A ação envolve o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), o Grupo de Defesa do Meio Ambiente (GAEMA), a Polícia Ambiental e a Vigilância Sanitária.

Segundo as investigações, um grupo criminoso atuava na retirada do palmito em regiões protegidas do Estado e transportava o produto in natura para fábricas clandestinas, onde era manipulado e envasado sem qualquer controle sanitário. Após o processamento irregular, o alimento era comercializado como se tivesse origem legal.

Os agentes cumprem oito mandados de busca e apreensão, sendo dois deles em Itapecerica da Serra e outros em Juquitiba e Miracatu, cidades que, de acordo com o MPSP, fazem parte da rota de beneficiamento e distribuição do produto.

As apurações tiveram início após denúncias sobre danos ambientais no interior do Parque Estadual da Serra do Mar, especialmente no Núcleo Santa Virgínia, em São Luís do Paraitinga e Caraguatatuba. As autoridades descobriram que o grupo chegou a constituir empresas para simular uma atuação regular, escondendo a origem ilícita e a falta de higiene na manipulação do palmito.

A operação segue em andamento e o Ministério Público deve aprofundar as investigações para identificar todos os envolvidos no esquema. Produtos encontrados em situação irregular serão apreendidos pela Vigilância Sanitária.