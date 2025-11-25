Suspeito sai de Taboão da Serra com mais de 50 kg de maconha e é preso na Rodovia Ayrton Senna

Direto da redação

Um homem foi preso na noite desta segunda-feira (24) após ser flagrado transportando 50,2 kg de maconha que, segundo a Polícia Militar Rodoviária, havia sido carregada em Taboão da Serra. O destino final seria Taubaté, no interior do Estado.

O flagrante ocorreu durante a Operação Impacto, na praça de pedágio do km 58 da Rodovia Ayrton Senna (SP-070), em Guararema. De acordo com o Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), o motorista de um VW Gol tentou evitar a fiscalização desviando pela marca de canalização, mas acabou abordado pela equipe.

Na revista pessoal, nada de irregular foi encontrado. No entanto, ao vistoriar o veículo, os policiais localizaram 68 tijolos de maconha, totalizando pouco mais de 50 kg da droga, conforme laudo preliminar do Instituto de Criminalística de Mogi das Cruzes.

A ocorrência foi apresentada na delegacia de Guararema. O homem permaneceu detido e vai responder por tráfico de drogas.

A Polícia Militar Rodoviária segue investigando o caso para identificar a origem dos entorpecentes em Taboão da Serra e possíveis envolvidos no transporte.