Polícia Federal faz busca e apreensão e determina intervenção no PS de Embu das Artes

Direto da Redação, com informações da PF

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (25) a Operação Paralelo Cinco, que apura esquema milionário de desvio de recursos públicos destinados à saúde em municípios do Rio Grande do Sul e de São Paulo. Entre os alvos das investigações está Embu das Artes. As medidas também foram feitas nas cidades de Osasco e na Capital Paulista.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão na cidade, mas a PF não divulgou os locais. Além desta medida, a Justiça determinou a intervenção no Pronto Socorro para garantir a continuidade dos serviços e evitar novos desvios.

De acordo com o inquérito, a empresa responsável pela gestão do PS de Embu das Artes e de Jaguari (RS) teria recebido mais de R$ 340 milhões entre 2022 e agosto de 2025.

Parte desses valores teria sido desviada por meio de empresas de fachada, notas fiscais frias e repasses pulverizados para diversas contas sem vínculo com a prestação de serviços.

As investigações indicam que recursos públicos teriam sido usados para pagamento de despesas pessoais, contratação de funcionários fictícios, viagens, aluguéis de imóveis de alto padrão e aquisição de bens privados.

A Prefeitura de Embu das Artes não se posicionou sobre a ação policial e a intervenção no Pronto Socorro.