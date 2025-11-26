Apesar de reforma no estádio, Taboão da Serra não será sede da Copa São Paulo em 2026

Direto da Redação / Foto: Divulgação

O sonho de Taboão da Serra de voltar a ser uma das sedes da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a famosa Copinha, terminou nesta terça-feira (25) com a divulgação das cidades-sedes feita pela Federação Paulista de Futebol (FPF). Os jogos vão acontecer em 30 cidades, incluindo Embu das Artes.

A competição começa no dia 2 de janeiro e a final acontece no aniversário da capital paulista, dia 25 de janeiro. O maior campeão é o Corinthians, com 11 títulos.

Em setembro, a Prefeitura iniciou a reforma no estádio municipal com ampliação do tamanho do campo, dois novos vestiários, seguindo os padrões oficiais, reforma da arquibancada, vestiários, cabines de imprensa, entre outras melhorias, incluindo acessibilidade. A obra ainda não foi finalizada. Em setembro, o prefeito Engenheiro Daniel chegou a participar de uma reunião com o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro, para discutir a volta da Copinha.

SAÍDA DA COPINHA

A cidade de Taboão da Serra deixou de ser uma das sedes da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2020. Por alguns anos, o time da cidade, o Clube Atlético Taboão da Serra (CATS), jogou em Embu das Artes e depois deixou de disputar a competição.

EMBU DAS ARTES, SEDE COPINHA

Na competição de 2026, o Grupo 26 – com sede em Embu das Artes – terá o time da casa, Referência, e as equipes do Ituano (SP), Real (RS) e Ivinhema (MS).