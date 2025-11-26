Etec de Embu das Artes abre dois Processos Seletivos com cadastro reserva para professores

Direto da redação

A Etec de Embu das Artes está com dois Processos Seletivos abertos para formação de cadastro reserva de professores do ensino médio e técnico. A oportunidade é voltada a profissionais com formação superior compatível com as áreas de atuação.

As vagas contemplam as disciplinas de Geografia, Produtos Turísticos (Agenciamento de Viagem) e Turismo e Meio Ambiente, conforme os editais publicados pelo Centro Paula Souza (CPS).

Os candidatos precisam ter no mínimo 18 anos e possuir licenciatura, bacharelado ou tecnólogo na área específica da disciplina desejada.

A remuneração oferecida é de R$ 22,47 por hora-aula, com possibilidade de extensão de contrato, conforme necessidade da instituição. O vínculo inicial será de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Como participar

As inscrições devem ser realizadas online, entre os dias 27 de novembro e 11 de dezembro de 2025, até 23h59, diretamente no site do Centro Paula Souza.

A seleção será composta por análise de títulos e prova objetiva, com critérios detalhados no documento oficial do processo seletivo.