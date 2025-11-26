GCM de Taboão da Serra forma mais de 300 alunos pelo programa Construindo o Amanhã

Da PMTS

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Taboão da Serra concluiu, na última semana, as formaturas do programa Construindo o Amanhã, iniciativa que fortalece a convivência pacífica e a prevenção à violência entre estudantes da rede municipal. Ao todo, 322 alunos de três escolas participaram das atividades em 2024.

O programa tem como objetivo aproximar as crianças da segurança pública, estimulando valores como respeito, cidadania, civismo e consciência social. Durante todo o ano letivo, os GCMs trabalharam temas fundamentais, como combate à violência, bullying e cyberbullying, além de orientações sobre drogas e comportamento seguro no dia a dia.

Na quarta-feira, 19 de novembro, os alunos da ETI Prof. Ana Mafalda Barbosa de Carvalho receberam seus certificados de participação, marcando o encerramento do primeiro ciclo do projeto.

Idealizador do projeto, o GCM Demétrio Lima celebrou o encerramento do primeiro ciclo. “Foram 174 dias dentro das salas de aula. Conversamos, ouvimos, dialogamos e trouxemos conscientização. Falamos sobre drogas, violência, bullying. É gratificante ver o quanto essas crianças evoluíram”, destacou.

O Comandante da GCM, Almir da Silva, também ressaltou a importância da iniciativa. “Hoje é um dia muito especial para a nossa corporação. Este foi o primeiro ano do projeto, e a partir do ano que vem teremos ainda mais escolas aderindo. Estamos muito felizes com essa formatura e com o brilho dessas crianças maravilhosas”, afirmou.

O secretário de Segurança Pública, Luis Peniche, agradeceu o apoio do prefeito Engenheiro Daniel e reforçou o compromisso do município com ações educativas e humanizadas. “A segurança pública também se constrói com diálogo, carinho e formação de valores. O apoio do nosso prefeito Engenheiro Daniel tem sido fundamental para que iniciativas como o Construindo o Amanhã aconteçam. Estamos preparando nossas crianças para serem cidadãos mais conscientes, seguros e prontos para construir um futuro melhor”, declarou.