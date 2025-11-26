Prefeitura de Taboão convoca audiência pública nesta quinta-feira (27) para discutir construção de Cemitério Vertical na Chácara Agrindus

Direto da redação

A Secretaria Municipal de Habitação de Taboão da Serra realiza, nesta quinta-feira, 27 de novembro, uma Audiência Pública para apresentar e debater o projeto de implantação de um Cemitério Vertical na Chácara Agrindus, região central da cidade. A reunião acontecerá no plenário da Câmara Municipal e é aberta a toda a comunidade.

A proposta é de iniciativa privada, mas vem sendo acompanhada pela administração municipal e passou por avaliações técnicas da Comissão de Estudos de Impacto Ambiental e de Vizinhança (CIAV), com base no Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV) apresentado pelo empreendedor.

Segundo o secretário municipal de Habitação, Dr. Márcio Ferreira, a audiência desempenha um papel fundamental no diálogo com os moradores.

“Abrir espaço para a população se manifestar é uma diretriz da gestão do prefeito Engenheiro Daniel. A audiência pública é essencial para que os moradores diretamente afetados possam ser ouvidos”, afirmou.

O projeto também está sendo acompanhado por importantes órgãos de fiscalização. Além de ser objeto de apuração do Ministério Público do Estado de São Paulo, o tema vem sendo monitorado pela Comissão de Direito Urbanístico da OAB – Subseção Taboão da Serra.

Moradores do entorno, porém, têm manifestado preocupação com o empreendimento. Um abaixo-assinado já reuniu mais de 6 mil assinaturas contrárias à implantação do cemitério.

“Diante desse cenário, garantir a participação popular é fundamental para que qualquer decisão seja tomada com responsabilidade e transparência”, concluiu Márcio Ferreira.

SERVIÇO

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Projeto: Cemitério Vertical-Chácara Agrindus

Data: 27/11

Horário: 19h30

Local: Câmara Municipal de Taboão da Serra

Endereço: Estrada de São Francisco, 2.013 – Jardim Helena