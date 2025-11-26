Dupla é presa pela ROMU em Taboão com Rolex roubado em SP

Direto da redação

A Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) de Taboão da Serra apreendeu um relógio Rolex roubado e deteve dois homens durante uma ação de patrulhamento no Jardim Três Marias, na manhã de terça-feira, 25 de novembro.

A ocorrência teve início após informações indicando que dois motociclistas envolvidos em crimes na capital paulista estariam circulando na cidade. As equipes intensificaram as buscas e localizaram os suspeitos em frente a uma residência. Um deles obedeceu à ordem de parada, enquanto o outro tentou fugir, entrando rapidamente no imóvel. Cercado, acabou se rendendo em seguida.

Durante a abordagem, os guardas perceberam que um dos suspeitos havia jogado um relógio no chão para tentar despistar a equipe. O objeto foi recolhido e identificado como um Rolex, marca visada em roubos patrimoniais. Horas antes, um crime semelhante havia sido registrado na zona sul de São Paulo, e a vítima reconheceu o acessório como sendo o seu.

Os dois homens foram conduzidos ao Distrito Policial de Taboão da Serra, junto das motocicletas que utilizavam. Após os procedimentos legais, um deles permaneceu preso por receptação, enquanto o outro foi liberado.