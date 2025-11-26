Prefeitura de Embu das Artes diz em nota que “não possui relação direta com os fatos investigados” e reafirma compromisso com a “boa gestão de recursos públicos”

Direto da Redação

A Prefeitura de Embu das Artes encaminhou nota oficial sobre a Operação Paralelo Cinco da Polícia Federal, que realizou buscas e apreensão na manhã de terça-feira (25) e determinou intervenção na gestão dos prontos-socorros de Embu das Artes.

“O município esclarece que mantém contratos somente com instituições devidamente credenciadas e regularizadas, seguindo rigorosamente todos os critérios legais e administrativos exigidos pelos órgãos de controle”, diz trecho da nota.

Segundo a investigação, a empresa responsável pela gestão do PS de Embu das Artes e de Jaguari (RS) teria recebido mais de R$ 340 milhões entre 2022 e agosto de 2025 e parte desses valores teria sido desviada por meio de empresas de fachada, notas fiscais frias e repasses pulverizados para diversas contas sem vínculo com a prestação de serviços.

