Prefeitura de Embu das Artes diz em nota que “não possui relação direta com os fatos investigados” e reafirma compromisso com a “boa gestão de recursos públicos”

Direto da Redação
A Prefeitura de Embu das Artes encaminhou nota oficial sobre a Operação Paralelo Cinco da Polícia Federal, que realizou buscas e apreensão na manhã de terça-feira (25) e determinou intervenção na gestão dos prontos-socorros de Embu das Artes.
“O município esclarece que mantém contratos somente com instituições devidamente credenciadas e regularizadas, seguindo rigorosamente todos os critérios legais e administrativos exigidos pelos órgãos de controle”, diz trecho da nota.
Segundo a investigação, a empresa responsável pela gestão do PS de Embu das Artes e de Jaguari (RS) teria recebido mais de R$ 340 milhões entre 2022 e agosto de 2025 e parte desses valores teria sido desviada por meio de empresas de fachada, notas fiscais frias e repasses pulverizados para diversas contas sem vínculo com a prestação de serviços.
LEIA A NOTA OFICIAL
NOTA OFICIAL — PREFEITURA DE EMBU DAS ARTES
A Prefeitura de Embu das Artes informa que não possui relação direta com os fatos investigados na operação mencionada por alguns veículos de imprensa nesta manhã.
O município esclarece que mantém contratos somente com instituições devidamente credenciadas e regularizadas, seguindo rigorosamente todos os critérios legais e administrativos exigidos pelos órgãos de controle.
A administração municipal reforça que não é alvo da operação e aguarda informações oficiais para compreender a natureza da investigação. Assim que houver detalhes formais, Embu das Artes permanece totalmente à disposição das autoridades, colaborando com transparência e responsabilidade para evitar qualquer interpretação equivocada que possa gerar prejuízo institucional.
A Prefeitura informa ainda que irá nomear um interventor municipal para acompanhar de perto toda a situação, garantindo supervisão imediata, controle administrativo e segurança jurídica durante o período.
Além disso, já está em andamento um processo licitatório aberto para a contratação de uma nova empresa, reforçando o compromisso da administração com a regularidade, a transparência e a continuidade dos serviços públicos.
A Prefeitura reafirma seu compromisso com a legalidade, a boa gestão dos recursos públicos e a prestação de serviços de qualidade à população.