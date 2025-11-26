1ª edição da “Corre Juntos” acontece neste domingo (30) no Parque das Hortênsias

Direto da redação

Neste domingo (30) o Parque das Hortênsias, em Taboão da Serra, recebe a primeira edição da Corre Juntos, corrida e caminhada de 4 km que deve reunir cerca de 500 participantes de todas as idades.

O percurso terá 1 km por volta, totalizando quatro voltas para o público adulto e jovens a partir de 12 anos. As crianças de 5 a 11 anos competirão no Circuito Kids, com provas entre 100 e 400 metros.

O evento integra as ações do Novembro Azul, reforçando a importância da prevenção e do cuidado com a saúde do homem e da comunidade.

Todos os participantes receberão medalha de conclusão, e os cinco primeiros colocados nas categorias masculina, feminina e PcD serão premiados com troféus.

Segundo a organização, o local conta com acesso facilitado ao transporte público, incluindo ônibus municipais gratuitos aos domingos, além de estacionamento sem custo em frente ao parque.

A Corre Juntos é organizada pela Se Cuida no Corre e Alisson, com apoio da Prefeitura de Taboão da Serra, Vereador Carlinhos do Leme e empresas parceiras.

Serviço

📍 Local: Parque das Hortênsias — Taboão da Serra

📅 Data: Domingo, 30 de novembro

⏰ Horário: Largada às 9h

🏃 Modalidades: Corrida e caminhada – 4 km

👧 Circuito Kids – 5 a 11 anos

🎖️ Premiação: Medalhas para todos e troféus para os cinco primeiros (masc., fem. e PcD)