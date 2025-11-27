Polícia Civil cumpre mandados em Taboão da Serra na Operação Big Mobile contra roubo e venda ilegal de celulares

Direto da redação

A Polícia Civil do Estado de São Paulo realizou, nesta terça-feira (26), a quarta fase da Operação Big Mobile, que combate o furto, roubo, receptação e a comercialização de celulares subtraídos em todo o estado. A ação contou com cumprimento de mandados e fiscalizações em diversos municípios, incluindo Taboão da Serra.

Ao todo, 48 pessoas foram presas e mais de 11 mil celulares foram apreendidos durante as buscas em estabelecimentos suspeitos de revender aparelhos roubados ou furtados. Em Taboão da Serra, agentes identificaram lojas e pontos de comércio que estariam ligados a organizações criminosas responsáveis por abastecer o mercado ilegal.

Segundo a Polícia Civil, o trabalho foi guiado por dados de boletins de ocorrência registrados entre março e novembro de 2025. Nesse período, foram mapeados aproximadamente 390 mil casos de subtração de celulares no estado. Desses, 2,4 mil registros continham informações de rastreamento que permitiram localizar aparelhos logo após o crime.

A análise policial também demonstrou que a região da Santa Ifigênia, no Centro da capital, permanece como o maior polo de comercialização de aparelhos furtados no estado. A partir desse mapeamento, os agentes expandiram as buscas para outras cidades da região metropolitana e do interior.

Os celulares apreendidos passarão por perícia. Aqueles que tiverem identificação e boletim de ocorrência registrado serão devolvidos às vítimas.

Desde o início da Operação Big Mobile, mais de 38 mil celulares já foram recuperados em São Paulo.