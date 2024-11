Natal Solidário 2024: EMTU inicia campanha de arrecadação de brinquedos

Vinte grandes caixas de papelão já estão a postos nos terminais metropolitanos do Corredor ABD, além dos terminais Carapicuíba, Cotia e Luiz Bortolosso, em Osasco, para receber brinquedos novos ou em bom estado doados pela população. As unidades da EMTU e o Centro de Atendimento do Passageiro Especial (Capes) também têm caixas disponíveis. Após o Natal, as doações serão distribuídas a crianças que vivem em comunidade carentes.