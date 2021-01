Boletos do IPTU 2021 de Embu das Artes podem ser impressos pelo site da Prefeitura

Direto da redação

Os boletos do IPTU 2021 podem ser impressos diretamente no portal da Prefeitura de Embu das Artes. Vá até a página principal do site www.cidadeembudasartes.sp.gov.br, clique no botão Emissão de Taxa para acessar a página de emissão de tributos municipais e, em seguida, digite o número de inscrição e escolha a opção “2ª via de IPTU”. Ou:



CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR 2ª VIA DO IPTU 2021



As formas de pagamento são as seguintes:

– Pagamento de cota única em janeiro de 2021 – 10% de desconto

– Pagamento de cota única em fevereiro de 2021 – 7,5% de desconto

– Pagamento em até 12 parcelas fixas (valor mínimo da parcela de R$ 50,00) – a se iniciar em janeiro de 2021

Para mais informações, contate uma das Praças de Atendimento abaixo:



CENTRO

Rua Andronico dos Prazeres Gonçalves, 114

Tel.: 11 4785-3644

[email protected]



JD. SANTO EDUARDO

Estrada de Itapecerica a Campo Limpo, 2673

Tel.: 11 4203-1846

[email protected]



SUBPREFEITURA JD. SANTA TEREZA

Rua Cerqueira César, 846

Tel.: 11 4149-3905 / 11 4149-7427

[email protected]