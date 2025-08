Brasileiro Isaac Xavier vence marroquino Mehdi Amri no primeiro X1 internacional em Taboão da Serra

Direto da redação / Foto: Antonia Alves – SECOM/PMTS

Na noite de sexta-feira (1º), o Ginásio de Esportes Ayrton Senna, em Taboão da Serra, foi palco de um evento da Liga das Estrelas X1, que reuniu cerca de 3 mil pessoas para acompanhar quatro confrontos, incluindo o primeiro duelo internacional da modalidade realizado no município.

O destaque da programação foi a partida entre o brasileiro Isaac Xavier e o marroquino Mehdi Amri, válida pela disputa do Cinturão do Mundo. O jogo terminou empatado em 4 a 4 no tempo regulamentar e foi decidido nos shootouts, com vitória do brasileiro.

Antes da final, o público acompanhou três duelos preliminares. O evento atraiu influenciadores digitais e atletas populares nas redes sociais, o que contribuiu para a presença de um público jovem e engajado.

A entrada foi solidária, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. Os itens arrecadados foram destinados ao Banco de Alimentos de Taboão da Serra, por meio do Fundo Social de Solidariedade.

Durante a transmissão ao vivo, o secretário de Esportes, Luiz Lune, acompanhou o evento no ginásio. “É muito bacana essa festa hoje, a cidade merece. É uma oportunidade única receber um show desses”, afirmou.

Além da competição, o evento proporcionou interação entre os atletas e o público. Crianças e adolescentes puderam ver de perto jogadores que acompanham nas redes sociais, reforçando a proposta da Liga de unir esporte, entretenimento e aproximação com os fãs.