Câmara Municipal de Taboão da Serra retoma sessões nesta terça-feira (5) após recesso parlamentar

Direto da CMTS / Foto: Leandro Barreira

As sessões legislativas da Câmara Municipal de Taboão da Serra serão retomadas nesta terça-feira, dia 5 de agosto, marcando o fim do recesso parlamentar de julho. Apesar da pausa nas sessões, o administrativo do Legislativo funcionou normalmente durante o período.

O presidente Carlinhos do Leme afirma que será um semestre muito produtivo. “O retorno do recesso será de muito trabalho, com projetos do Executivo e de autoria dos vereadores, além das audiências públicas”, diz.

Entre os projetos aguardados estão o Plano Plurianual (PPA) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), que deve ser votada até o final do ano, além da proposta de correção salarial dos servidores, cujo salário base é abaixo do mínimo nacional.

Outro tema previsto para discussão na próxima sessão é a prorrogação do Programa de Anistia, que concede descontos em juros e multas de tributos municipais. , além da lei

A sessão ordinária será realizada no plenário da Câmara, localizada na Estrada de São Francisco, nº 2013, Jardim Helena, a partir das 10h da manhã. O público pode acompanhar presencialmente ou pelo canal oficial do Legislativo no YouTube.

Composição da Câmara

A Câmara Municipal de Taboão da Serra é composta por 13 vereadores eleitos para a legislatura 2025-2028:

Anderson Nóbrega (PSD), Bressan (PDT), Carlinhos do Leme (MDB), Celso Gallo (PDT), Dídio Conceição (PP), Donizete (PSDB), Dr. Ronaldo Onishi (União Brasil), Enfermeiro Rodney (Podemos), Joice Silva (PSD), Thamires de Cássia (União Brasil), Professora Najara Costa (PCdoB), Nezito (Podemos) e Sandro Ayres (Republicanos). O vereador eleito Marcos Paulo (União Brasil) continua licenciado para exercer o cargo de Secretário de Transporte e Mobilidade Urbana.

Mesa Diretora – Biênio 2025/2026

Presidente: Carlinhos do Leme

Vice-presidente: Celso Gallo

1º Secretário: Enfermeiro Rodney

2º Secretário: Dídio Conceição

Serviço

17ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Taboão da Serra

Data: Terça-feira, 5 de agosto de 2025

Horário: A partir das 10h

Local: Estrada São Francisco, 2013 – Jardim Helena

Informações: (11) 4788-9300

Canal no YouTube: @camaramunicipaltaboaodaser7373