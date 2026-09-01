Polícia Militar prende homem suspeito de estuprar e manter ex-mulher acorrentada em cárcere privado em Embu das Artes

Direto da redação

A Polícia Militar prendeu em flagrante, no sábado (29), um homem suspeito de estuprar e manter a ex-mulher em cárcere privado em Embu das Artes. Segundo a corporação, ele invadiu a residência da vítima durante a madrugada, utilizou correntes para impedir que ela saísse e a ameaçou com uma faca.

A mulher relatou aos policiais que o ex-marido entrou no imóvel por volta das 4h30 e a manteve acorrentada a ele. Durante o período em que ficou impedida de deixar a casa, ela afirmou ter sofrido agressões e sido obrigada a manter relação sexual contra a própria vontade.

Ainda conforme o relato da vítima, o suspeito fez ameaças constantes de morte. Ele dizia que atearia fogo em seu corpo com álcool e, depois, tiraria a própria vida.

O atendimento policial foi registrado às 12h57 e mobilizou equipes da 3ª Companhia do 36º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano.

Após tomar conhecimento dos fatos, os policiais deram voz de prisão ao suspeito. Os envolvidos foram encaminhados ao Distrito Policial Central de Embu das Artes, onde também foram apresentados os instrumentos apontados como utilizados nos crimes.

O delegado de plantão determinou o registro da prisão em flagrante por estupro, cárcere privado e ameaça. Segundo a PM, o homem permaneceu preso à disposição da Justiça.

Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da vítima.