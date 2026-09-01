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Motorista morre em grave acidente entre dois caminhões na Avenida Taboão da Serra

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Direto da redação 

Um motorista morreu em um grave acidente envolvendo dois caminhões na madrugada desta terça-feira (1º), na Avenida Taboão da Serra, sentido sul, nas proximidades do Esfiha Mix, em Taboão da Serra. A ocorrência foi registrada por volta das 4h e causa interdição e lentidão no trânsito na manhã desta terça.

Segundo informações divulgadas pela equipe de trânsito, a vítima conduzia um dos caminhões e morreu no local. O motorista do outro veículo envolvido foi encaminhado ao Distrito Policial e permaneceu à disposição da autoridade policial.

Com o impacto da colisão, os caminhões ficaram atravessados na via e parte da carga de terra ficou espalhada pela pista, dificultando a circulação de veículos.
A Polícia Civil e a perícia estiveram no local e realizaram os procedimentos necessários para apurar as circunstâncias do acidente.

Por causa da ocorrência, a via permanece interditada e agentes de trânsito realizam o controle e a orientação do fluxo. O trânsito está sendo desviado pela Rua Felício Barutti, com lentidão para quem segue no sentido sul.

A retirada dos dois caminhões será realizada após a conclusão dos procedimentos necessários pelas autoridades. Até a completa liberação da via, a orientação é para que os motoristas redobrem a atenção e, se possível, utilizem rotas alternativas.

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