Inmet emite alerta de tempestade para Taboão da Serra e região

Direto da Redação

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de tempestade para Taboão da Serra e demais cidades da Região Metropolitana de São Paulo. O aviso vale durante toda esta terça-feira, dia 1º.

A previsão indica chuva de até 50 milímetros, rajadas de vento entre 40 e 60 km/h e possibilidade de granizo. Há risco de alagamentos, queda de galhos e interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Durante os ventos fortes, a orientação é evitar áreas próximas a árvores, placas e torres de transmissão. Em caso de emergência, os moradores devem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.