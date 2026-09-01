Prodesp abre inscrições para estágio em Taboão da Serra com bolsas de até R$ 937,59

Direto da redação

A Prodesp, empresa de tecnologia do Governo do Estado de São Paulo, abriu nesta terça-feira (1º) as inscrições para seu programa de estágio, com atuação na sede da companhia, em Taboão da Serra. A seleção contempla estudantes dos ensinos médio, técnico e superior e oferece bolsas mensais de até R$ 937,59, além de auxílio-refeição e auxílio-transporte.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), até as 12h de 21 de setembro. Realizada em parceria com o CIEE, a seleção prevê a formação de cadastro reserva para oportunidades que surgirem durante sua validade.

Podem participar estudantes regularmente matriculados em instituições públicas ou privadas, desde que atendam aos requisitos e aos semestres mínimos estabelecidos no Edital nº 1/2026. Entre as áreas contempladas estão Administração, Tecnologia da Informação, Ciência da Computação, Ciência de Dados, Marketing, Jornalismo, Recursos Humanos, Ciências Contábeis e Engenharias.

A bolsa mensal será de R$ 937,59 para estudantes do ensino superior, R$ 787,58 para o ensino técnico e R$ 712,57 para o ensino médio. A jornada será de 30 horas semanais, limitada a seis horas por dia.

A primeira etapa da seleção será uma prova objetiva on-line, composta por 20 questões de múltipla escolha sobre Língua Portuguesa e Conhecimentos Gerais. Os candidatos deverão realizar a avaliação dentro do mesmo período das inscrições, até as 12h de 21 de setembro.

A divulgação da classificação definitiva está prevista para 16 de outubro. A partir de 19 de outubro, os classificados serão convocados para a etapa de prova oral presencial.

Do total de vagas disponibilizadas durante a validade do cadastro reserva, 10% serão destinadas a pessoas com deficiência.

Vinculada à Secretaria de Gestão e Governo Digital, a Prodesp desenvolve e opera soluções tecnológicas para a administração pública estadual e serviços digitais destinados à população.