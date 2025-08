Grupo Multilixo abre vaga de emprego em Taboão da Serra para Auxiliar de Tráfego

Por Samara Matos, na redação / Foto: Divulgação

O Grupo Multilixo, uma das maiores empresas do setor de coleta de resíduos e reciclagem no Brasil, está com vaga de emprego aberta em Taboão da Serra. A oportunidade é para o cargo de Auxiliar de Tráfego, com início imediato. A seleção faz parte de um novo processo de contratação que prevê a abertura de 50 vagas em diversas cidades do estado de São Paulo.

Para se candidatar, os interessados devem enviar o currículo por e-mail para o setor de Recursos Humanos da empresa: rh@multilixo.com.br. É necessário informar o nome da vaga no assunto da mensagem, conforme orientações da própria companhia.

Além de Taboão da Serra, o Grupo Multilixo está contratando profissionais para atuar na capital paulista, Guarulhos, Americana e em outras cidades ainda não especificadas. Entre os cargos disponíveis estão coletores, motoristas, mecânicos, analistas contábeis, técnicos de segurança do trabalho e especialistas em manutenção.

Como enviar o currículo para a vaga em Taboão da Serra