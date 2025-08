Suspeito de roubar alianças é preso pela GCM em Taboão da Serra; ele cumpria saída temporária da prisão

Direto da redação

Um homem foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Taboão da Serra na manhã desta terça-feira (5), suspeito de roubar alianças em diferentes pontos da cidade. Ele estava em saída temporária do sistema prisional quando foi abordado por agentes da GCM nas proximidades do farol da Avenida Aprígio Bezerra da Silva, uma das vias mais movimentadas do município.

Durante a abordagem, os guardas encontraram com o suspeito uma arma de fogo e diversas alianças, levantando a suspeita de que ele estivesse praticando uma série de roubos. A ocorrência foi registrada no 1º Distrito Policial de Taboão da Serra, onde uma das vítimas compareceu e reconheceu imediatamente as alianças como sendo dela e do esposo.

Segundo a GCM, o homem já cumpria pena e foi beneficiado pela saída temporária, mas acabou sendo flagrado em nova prática criminosa. O caso segue em investigação pela Polícia Civil, que apura a ligação do suspeito com outros roubos semelhantes registrados na cidade.