Avenida Aprígio agora se chama Avenida Taboão da Serra após aprovação dos vereadores

Direto da Redação

Na sessão desta terça-feira (5), os vereadores de Taboão da Serra aprovaram a mudança do nome da Avenida Aprígio Bezerra da Silva (antiga Rodovia Régis Bittencourt) para Avenida Taboão da Serra. A alteração foi proposta pela Prefeitura após recomendação do Ministério Público de São Paulo.

A promotora Letícia Rosa Ravacci, do Ministério Público de São Paulo, afirmou em em sua recomendação que o nome da via causava “potencial confusão entre a figura do agente político e o nome da via”. Ela alegou que homenagear o pai do ex-prefeito Aprígio configurava “desvio de finalidade e autopromoção velada”.

CONSULTA PÚBLICA PELA INTERNET

A escolha do novo nome veio de uma pesquisa online feita pela Prefeitura, que ainda não divulgou os resultados completos. A consulta também incluiu temas como a possível devolução da via ao Governo Federal e a opinião da população sobre o fechamento de faróis.

Com o novo nome, a Prefeitura deve providenciar a troca das placas e as empresas terão que atualizar – mais uma vez – os dados cadastrais.

TABOÃO EM TUDO

Com a mudança, surgem curiosidades: agora, o Shopping Taboão está localizado na Avenida Taboão da Serra, dentro do município de Taboão da Serra. Um verdadeiro “excesso de Taboão”.