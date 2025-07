Por recomendação do MP, Avenida Aprígio terá nome alterado; VEJA COMO VAI SE CHAMAR

Direto da Redação

A Promotora de Justiça de Taboão da Serra, Letícia Rosa Ravacci notificou a Prefeitura e a Câmara Municipal recomendando a troca do nome da Avenida Aprígio Bezerra da Silva em até 60 dias. O documento foi protocolado em 23 de maio.

Em sua recomendação, a promotora elenca diversos fatores que justificam seu pedido, entre eles, o que gera “potencial confusão entre a figura do agente político e o nome da via”. Ou seja, ela afirma que a via chamar “Avenida Aprígio Bezerra da Silva”, nome do pai do então prefeito “José Aprígio da Silva – conhecido apenas Aprígio” caracteriza “desvio de finalidade e autopromoção velada”.

O Taboão em Foco conversou informalmente com pessoas ligadas ao prefeito em favor da troca de nome já foi decidido e deve acontecer no início de agosto, quando a Câmara Municipal volta do recesso.

NOME ESCOLHIDO

O novo nome da via será Avenida Taboão da Serra. Atualmente, a Prefeitura realiza uma votação para escolha do nome, tendo também como alternativa “Avenida 19 de Fevereiro” e “Avenida Dr. Evilásio Cavalcante Farias”. Porém, o primeiro nome lidera com muita folga na opinião dos taboanenses que votaram.

MUNICIPALIZAÇÃO

O trecho em discussão é a antiga Rodovia Régis Bittencourt, do Largo do Taboão e divisa com Embu das Artes, municipalizada pela gestão Aprígio em fevereiro de 2024.