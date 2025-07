PM perde o braço em acidente ao fugir de criminosos em Embu das Artes

Direto da redação

Um policial militar ficou gravemente ferido após bater a moto enquanto tentava escapar de uma perseguição na tarde de domingo (6), na Av. João Paulo II, em Embu das Artes.

Segundo a PM, ele percebeu que estava sendo seguido por dois suspeitos em outra moto e tentou fugir. Ao acelerar, colidiu com um carro que fazia uma curva. O impacto foi tão forte que o policial teve o braço direito amputado e foi arremessado a cerca de 50 metros.

A arma do Policial Militar caiu no chão e foi recolhida por um homem que passava pelo local, o qual fugiu em seguida. Após investigações, a polícia conseguiu identificá-lo e realizou uma busca em sua residência. No local, o homem indicou onde estava o armamento e o entregou às autoridades, alegando que pretendia levá-lo a uma delegacia. Ele foi autuado por porte ilegal de arma de fogo.

O policial foi socorrido em estado grave pelo helicóptero Águia da PM e levado ao Hospital das Clínicas.

A Polícia Civil investiga o caso como tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte). Os criminosos ainda não foram identificados.