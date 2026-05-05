Fábio Porchat se apresenta no Cemur  dia 14 de maio com o espetáculo “Histórias do Porchat”

Direto da redação

O humorista Fábio Porchat se apresenta em Taboão da Serra no próximo dia 14 de maio (quinta-feira), às 21h30, com o espetáculo de stand-up “Histórias do Porchat”. A apresentação será realizada no Cemur, localizado na Praça Nícola Vivilechio, 334, no Jardim Bom Tempo.

Com classificação indicativa de 14 anos e duração de aproximadamente 80 minutos, o show reúne relatos vividos pelo comediante em viagens pelo Brasil e pelo exterior. No palco, Porchat compartilha situações inusitadas e experiências pessoais, que se transformam em histórias bem-humoradas.

O espetáculo já percorreu dezenas de cidades brasileiras e também foi apresentado em outros países, consolidando-se como um dos projetos mais conhecidos do artista. A proposta é oferecer uma apresentação leve, voltada ao entretenimento, com foco em histórias do cotidiano e vivências pessoais.

Os ingressos estão disponíveis com valores entre R$ 70 e R$ 140, além de taxa de serviço. Há opção de pagamento parcelado em até seis vezes no cartão de crédito ou à vista via Pix. O público também pode adquirir entradas nas categorias antecipado, inteira e meia-entrada, conforme critérios estabelecidos.

Têm direito à meia-entrada estudantes, idosos com 60 anos ou mais, aposentados e professores da rede pública, mediante apresentação de documentação comprobatória.

Serviço

Evento: Histórias do Porchat

Data: 14 de maio de 2026

Horário: 21h30

Local: Cemur Taboão da Serra

Endereço: Praça Nícola Vivilechio, 334 – Jardim Bom Tempo

Classificação: 14 anos

Duração: 80 minutos

Acessibilidade: local com acesso para pessoas com deficiência

A organização orienta que o público apresente o e-ticket impresso, juntamente com documento com foto, no dia do evento para a retirada do ingresso na bilheteria.