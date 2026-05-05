Câmara Municipal realiza nova audiência pública sobre Plano Diretor no dia 7 de maio e reforça debate com a população

Da CMTS

A Câmara Municipal de Taboão da Serra realiza, no dia 7 de maio, a segunda audiência pública para discutir a proposta do novo Plano Diretor do município. O encontro será conduzido pelo presidente da Casa, Carlinhos do Leme, que tem defendido a ampliação do debate antes da votação do projeto.

A nova audiência dá continuidade às discussões iniciadas no último dia 23 de abril, quando vereadores, secretários municipais, representantes do Ministério Público, movimentos sociais e moradores participaram do primeiro encontro sobre o tema.

Durante a primeira audiência, o presidente da Câmara já havia sinalizado que o processo não será apressado. “Teremos, no mínimo, duas audiências públicas. E, se for necessário, vamos realizar outras. Não podemos errar quando se trata do futuro da cidade. O Plano Diretor define como Taboão da Serra vai crescer nos próximos anos”, afirmou Carlinhos do Leme.

Agora, com a segunda audiência marcada, Carlinhos reforça a importância da participação popular no processo. “Quero convocar toda a população, entidades e lideranças para participarem. O Plano Diretor não é de um governo, é da cidade. É um instrumento que vai impactar diretamente a vida das pessoas, o desenvolvimento urbano e a qualidade de vida da nossa população”, declarou.

Ele também destacou a responsabilidade do Legislativo na condução do tema. “A Câmara vai conduzir esse debate com seriedade e transparência. Nosso compromisso é ouvir todos os lados, esclarecer dúvidas e garantir que o texto final atenda, de fato, aos interesses da população de Taboão da Serra”, disse.

Primeira audiência debateu pontos sensíveis.

A primeira audiência pública contou com a presença dos 13 vereadores e teve a apresentação técnica do plano feita pela Secretaria de Habitação. O estudo foi iniciado em agosto de 2023, ainda na gestão do ex-prefeito Aprígio, com elaboração da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), e retomado em 2025 pela atual gestão do prefeito Engenheiro Daniel.

Durante a apresentação, foram destacados os objetivos de alinhar o desenvolvimento econômico e social da cidade, além de atualizar diretrizes urbanísticas de acordo com a realidade atual do município.

No entanto, o debate também revelou preocupações por parte dos vereadores, especialmente em relação ao zoneamento, à ampliação de áreas de centralidade e ao risco de redução de áreas destinadas às ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social).

A promotora de Justiça Dra. Letícia Ravacci, que acompanha o tema, ressaltou a importância do processo. “É um plano complexo, mas fundamental para o futuro da cidade. Tenho certeza de que os vereadores vão analisar com responsabilidade”, afirmou na ocasião.

Próximos passos

A expectativa é que a segunda audiência amplie a participação popular e contribua para esclarecer pontos ainda em debate. A Câmara não descarta a realização de novos encontros antes da votação final.

“Nosso objetivo é garantir um Plano Diretor que organize o crescimento da cidade, respeite o meio ambiente e melhore a vida das pessoas. Esse é um compromisso que temos com Taboão da Serra”, concluiu Carlinhos do Leme.