Homem é baleado e preso pela GCM de Taboão após roubo; populares tentam ajudar na fuga

Direto da redação

Um homem foi baleado e preso pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Taboão da Serra, na tarde de sábado (2), após cometer um roubo e tentar fugir. A ação terminou em uma comunidade no Campo Limpo, zona sul de São Paulo.

O suspeito havia roubado celulares de duas pessoas na rua, fazendo ameaças com uma arma de fogo. Após o crime, ele foi localizado por agentes da GCM enquanto fugia em uma motocicleta.

Ao receber ordem de parada, o homem desobedeceu e tentou escapar, iniciando uma perseguição pelas ruas da região. Durante a fuga, ele chegou a apontar a arma na direção dos agentes.

A perseguição terminou quando o suspeito entrou em uma comunidade no Campo Limpo e caiu da moto. Mesmo no chão, continuou ameaçando e apontou a arma contra um agente da ROMUCAM, que reagiu e efetuou um disparo, atingindo o homem no ombro.

O suspeito foi detido no local, mas o agente estava sozinho naquele momento e aguardava apoio. Durante a ocorrência, populares tentaram ajudar na fuga, tentando impedir a ação da GCM. Eles não conseguiram soltar o homem, mas levaram a motocicleta usada no crime e a arma de fogo.

Com a chegada de reforço, a situação foi controlada.

Na abordagem, foram encontrados vários celulares com o suspeito, possivelmente roubados.

O homem foi socorrido e encaminhado sob escolta para atendimento médico, permanecendo à disposição da Justiça.