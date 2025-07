GCM de Taboão da Serra recebe oito novas viaturas e guincho para reforçar patrulhamento

Direto da redação

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Taboão da Serra passou a contar com oito novas viaturas e um guincho para ampliar o atendimento à população. A entrega dos veículos foi realizada na última sexta-feira (4), na Arena Multiuso, no Jardim Record, durante cerimônia com a presença do prefeito Engenheiro Daniel e da vice-prefeita Erica Franquini.

Os novos veículos, do modelo Toyota Yaris, receberam nova plotagem na cor azul marinho e já estão em operação. O guincho, que também passa a integrar a frota da corporação, será utilizado em ações de fiscalização e apreensão. De acordo com a Prefeitura, os automóveis foram adquiridos com recursos do Governo Federal, por meio de emenda parlamentar do deputado federal Celso Russomano.

Com os reforços, a frota da GCM soma agora 50 veículos, entre carros, motos, guincho e a Base Móvel. Segundo a administração municipal, a ampliação visa garantir maior agilidade nas rondas e no atendimento de ocorrências em diferentes regiões da cidade.

Durante o evento, o prefeito Engenheiro Daniel afirmou que os investimentos fazem parte do compromisso da gestão com a segurança pública. “Estamos fortalecendo a atuação da GCM e valorizando os profissionais que atuam diariamente para proteger a população e tornar Taboão da Serra mais segura”, declarou.

O secretário municipal de Segurança Pública, Luis Ledenis Peniche, também destacou a importância da nova frota para o desempenho da guarda. “A chegada dessas viaturas e do guincho representa mais eficiência nas ações da GCM, que está cada vez mais estruturada, equipada e preparada para atender com excelência e celeridade as demandas da nossa população”, disse.

A GCM de Taboão da Serra foi criada há 34 anos e conta atualmente com 255 agentes. Nos últimos anos, a corporação passou por reestruturação, com renovação de equipamentos, viaturas e capacitação dos profissionais.