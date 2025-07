Arraial da Arena tem shows de Matogrosso & Mathias e Felipe Araújo neste fim de semana

Direto da redação

O Arraial da Arena segue com grandes atrações neste fim de semana em Taboão da Serra. A programação começa nesta sexta-feira (11) com os shows de Mariana Fagundes, conhecida pelo repertório animado de forró e sertanejo universitário, e da dupla May & Karen, que trazem hits autorais e releituras de clássicos sertanejos. As apresentações começam a partir das 19h.

No sábado (12), o destaque é a dupla Matogrosso & Mathias, ícone do sertanejo raiz. No repertório, músicas como Tentei te Esquecer, Boate Azul, Pedaço de Minha Vida e outros sucessos que marcaram gerações. A expectativa é de grande público e muita emoção.

Já no domingo (13), quem comanda o palco é o cantor Felipe Araújo, com hits como Amor da Sua Cama, Espaçosa Demais e Atrasadinha. A noite terá abertura com o artista Bruno Neves, revelação local. Os portões se abrem às 17h.

Os shows acontecem na Arena Multiuso, no Jardim Record. A entrada é gratuita, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, exceto sal e açúcar. Os alimentos arrecadados são destinados ao Fundo Social de Solidariedade, que monta cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade.

A estrutura do evento conta com parque de diversões, barracas de comidas típicas e segurança reforçada. No primeiro fim de semana, mais de 10 toneladas de alimentos foram arrecadadas.

A organização orienta o público a evitar aglomerações na entrada e lembra que é proibido acessar o espaço com bebidas em garrafas, alimentos, objetos cortantes, coolers, isopores, drones, cadeiras e câmeras profissionais. O uso de agasalhos é recomendado por conta das temperaturas baixas à noite. As linhas de ônibus funcionam normalmente durante o evento.

Programação deste fim de semana:

Sexta (11/07)

• Mariana Fagundes

• May & Karen

Sábado (12/07)

• Matogrosso & Mathias

Domingo (13/07)

• Felipe Araújo

• Abertura: Bruno Neves

Serviço:

Arena Multiuso – Estrada Tenente José Maria da Cunha, 521 – Jardim Record

De 4 a 27 de julho (sextas, sábados e domingos)

Das 17h às 23h

Entrada gratuita (com doação solidária)