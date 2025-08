3ª Feira de Quadrinhos acontece no CEMUR de 8 a 10 de agosto

Direto da redação

A 3ª Feira de Quadrinhos & Afins será realizada em Taboão da Serra nos dias 8, 9 e 10 de agosto, das 10h às 19h, no CEMUR . Com entrada gratuita, o evento reúne atrações voltadas ao universo geek e promete movimentar o fim de semana com programação para todas as idades.

Voltada à valorização de artistas independentes, a feira contará com o tradicional Pavilhão dos Artistas, onde quadrinistas e ilustradores irão expor e vender seus trabalhos diretamente ao público. Haverá ainda oficinas práticas, painéis, bate-papos sobre arte, educação e histórias em quadrinhos, além de um espaço dedicado à troca de colecionáveis.

O encerramento acontece no domingo (10) com um desfile de cosplay. O público poderá votar em seus participantes favoritos e o vencedor ganhará uma arte exclusiva produzida por um dos artistas convidados.

A Feira de Quadrinhos & Afins é uma oportunidade para o público conhecer novos talentos da cena independente, interagir com criadores e apoiar produções autorais. A programação completa será divulgada nas redes sociais da Secretaria de Cultura.

Serviço

Evento: 3ª Feira de Quadrinhos & Afins

Data: 8, 9 e 10 de agosto de 2025

Horário: Das 10h às 19h

Local: CEMUR – Praça Nicola Vivilechio, 334 – Jardim Bontempo, Taboão da Serra

Entrada: Gratuita