Curso gratuito Mulheres Conectadas está com inscrições abertas em Embu das Artes

Direto da redação / Foto: Divulgação

A Prefeitura de Embu das Artes está com inscrições abertas para o curso gratuito Mulheres Conectadas, que começa no dia 20 de agosto. Voltado a mulheres empreendedoras do município, o curso ensinará, de forma prática, como usar o marketing digital e a inteligência artificial para divulgar produtos, atrair clientes e aumentar a renda.

As inscrições devem ser feitas online, por meio do formulário disponibilizado no site da Prefeitura. As vagas são limitadas.

Oferecido pelas secretarias da Mulher e de Tecnologia, o curso terá cinco aulas presenciais, com duração de 2h30 cada, na sede da Secretaria da Mulher (Rua Dona Bernardina, 37, Jardim Arabutan).

O que o curso oferece:

Uso prático de ferramentas como Instagram, WhatsApp Business, ChatGPT, Canva e IA

Criação de artes, promoções e roteiros para vídeos

Planejamento de conteúdo e rotina digital

Suporte via grupo de WhatsApp e apostila impressa/digital

Encerramento com feira/vitrine coletiva das alunas

Mais do que uma capacitação, o curso é uma ação de empoderamento feminino, inclusão digital e geração de renda, ajudando mulheres a se conectarem com as novas tecnologias para fortalecer seus negócios.