Humorista Thiago Ventura faz seu 1º show de stand-up em Taboão da Serra no feriado de 7 de setembro

Por Geovanna Matos, direto da redação

O humorista Thiago Ventura chega a Taboão da Serra com seu novo show solo de stand-up comedy, intitulado “Pra Quê ‘Que Eu’ Vou Mentir?”. A apresentação será no feriado da Independência, dia 7 de setembro, na Arena Circo Show, que será instalada no estacionamento do Shopping Taboão.

Neste espetáculo, Ventura brinca com as mentiras do cotidiano — das mais bobas às mais elaboradas — transformando situações comuns da vida adulta em piadas inteligentes e cheias de personalidade. Com seu estilo irreverente, o comediante promete arrancar boas risadas do público.

Sessões e Ingressos

Serão duas sessões no mesmo dia:

18h



20h30



Os ingressos variam entre R$70 e R$120, com opção de meia-entrada, e estão à venda pela plataforma Sympla. A classificação indicativa é 16 anos.

Primeira vez na cidade natal

Esta será a primeira apresentação de Thiago Ventura em sua cidade natal, o que gerou comemoração nas redes sociais. Em um post, o humorista celebrou:

“Finalmente aconteceu: meu show em casa.”

Serviço – Thiago Ventura em Taboão da Serra